مدرب الوحدة: سنلعب مباراة قمة أمام الوصل دون ضغوط

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 05:56 مساءً - تحدث روني دايلا، مدرب الوحدة، عن مواجهة الوصل، بعد غد الجمعة، في الجولة الثامنة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال دايلا: “سنلعب مباراة قمة تتسم بالصعوبة، خصوصاً بعد توقف طويل”.

وأضاف: “أجرينا حصصاً تدريبية عديدة، وتدربنا على أفكار مختلفة، ولعبنا عدة مباريات ودية خلال فترة التوقف، ونأمل أن تنعكس إيجاباً على عموم التحديات القادمة”.

وأتم: “لا توجد أي ضغوط، ونلعب في ملعبنا وبين جماهيرنا الوفية، وأؤمن بعناصر الفريق، وأؤمن بدور الجماهير الكبير في تأمين الدافع المعنوي للاعبين”.

ويتواجد الوحدة في المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، فيما يأتي الوصل في المركز السابع برصيد 9 نقاط.