محافظ شمال سيناء يتفقد محطة تحلية المياه بقرية نجع شيبانة برفح ويؤكد على اهتمام الدولة بتنمية وتعمير سيناء (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 06:34 مساءً - تفقد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ، محطة تحلية المياه في قرية نجع شيبانه برفح، في حضور اللواء خالد عزيز ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بسيناء ، المهندس سعيد فوزي رئيس قطاع المياه بشمال سيناء.

وأكد محافظ شمال سيناء على اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بتنمية وتعمير سيناء، لافتاً إلى ضخ استثمارات بشمال سيناء وصلت إلى 700 مليار جنيه.

وأضاف المحافظ أن المحطة بطاقة 200 ألف لتر من المياه يومياً لتغذية قرية نجع شيبانه والتجمعات التابعة، بواقع 10 آلاف لتر في الساعة، مع وجود سعة تخزينية بطاقه 100 ألف لتر مياه محلاة ، وخزان بطاقه 120 ألف لتر مياه مالحة.

من جانبه قال اللواء خالد عزيز، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بسيناء، أن الشركة المنفذة قامت بإنشاء 5 محطات بشمال سيناء بطاقه مليون لتر بقري الجورة وأبو العراج والظهير وقبر عمير والخروبة.