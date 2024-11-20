أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تتمادى في جرائمها بغزة بسبب ضعف مجلس الأمن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 06:34 مساءً - أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن مجلس الامن لم يتمكن من اتخاذ قرار حاسم أو موقف صارم تجاه الجرائم التى ترتكبها إسرائيل طوال أكثر من عام فى قطاع غزة والآن لبنان، موضحا أن ضعف الموقف الدولى جعل اسرائيل تتمادى فى جرائمها.

وأضاف الدكتور إكرام بدر الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على قناة دى إم سى، أن إسرائيل مستمرة فى مخالفات القانون الدولى من ارتكاب المجازر التى ترتكب يوميا وسقوط عشرات القتلى من المدنيين أطفال نساء وهدم مساكن وأحياء بأكملها، مؤكدا أن هذه الانتهاكات بسبب ضعف مجلس الامن والمجتمع الدولي.

وتابع: "كل ما يحدث ما كانت إسرائيل تستطيع القيام به لو كان فى موقف جدى من المجتمع الدولى، والرئيس السيسى أشار مرارا إلى أهمية أن يكون هناك وقفة جدية من المجتمع الدولى لمواجهة هذه التداعيات والانتهاكات من قبل إسرائيل والخطورة أنها لا تؤثر على غزة فقط ولبنان ولكن الأمن الإقليمى والعالمي.