انت الأن تتابع خبر كهربا ينهي أزمة الغرامة المالية مع الزمالك بشكل نهائي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أنهى محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، الأزمة المالية مع نادي الزمالك المتعلقة بالغرامة الموقعة عليه.

وقام كهربا بسداد الشيك المستحق بقيمة 7 ملايين و664 ألف جنيه، والذي كان الزمالك قد قدم بشأنه شكوى نتيجة عدم توفر الرصيد في حساب اللاعب لتحصيل المبلغ.

جاء هذا السداد ليغلق الملف المتعلق بغرامة الزمالك التي كانت تزيد عن 70 مليون جنيه ودفع جزءًا منها في فبراير الماضي.

كما أكدت إدارة الزمالك تلقيها المبلغ بالكامل وإغلاق القضية، مع إبلاغ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية الدولية بهذا التطور، مما يعني أن اللاعب لن يواجه عقوبات إضافية تتعلق بالقضية.