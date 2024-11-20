الطريقة الذهبية لتفتيح البشرة والرقبة بماسك القهوة والنشا

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رياض - احمد صلاح - يعتبر تبييض الوجه والرقبة أحد أكثر الأمور التي دوماً ما تشغل بال أغلب النساء، وخاصة قبل المناسبات الهامة مثل الزفاف أو غيرها، فنجد البعض قد قمن بتجربة الكثير من الوصفات التي يتم الحصول عليها دون التأكد بشكل كامل من فاعليتها وصحتها، فقد تتسبب تلك الوصفات في إلحاق الضرر بالبشرة والرقبة، ولهذا فنحن في السطور الآتية سوف نعرض لكم الطريقة الذهبية لتفتيح البشرة والرقبة.

أبرز فوائد ماسك القهوة والنشا للبشرة والرقبة

هناك الكثير من الفوائد التي تحصل عليها البشرة والرقبة عند وضع ماسك القهوة والنشا على الوجه والرقبة،

ومن أبرز تلك الفوائد ما يلي:

سوف يساعد الماسك البشرة على التخلص من جميع البثور والحبوب بها مثل حب الشباب.

ماسك القهوة والنشا يعمل على ترطيب البشرة بصورة جيدة، كما أنه يساعد البشرة على استعادة نضارتها وجمالها وزيادة حيويتها ومرونتها من جديد.

الماسك يعمل على التخفيف بشكل ملحوظ من حدة الالتهابات والاحمرار في حالة إصابة الوجه بذلك.

يمنح الماسك النشرة النعومة المطلوبة.

يساعد في إزالة الجلد الميت بالبشرة.

يساعد في التخلص من الهالات السوداء تحت العينين.

مكونات عمل الطريقة الذهبية لتفتيح البشرة والرقبة

واحد معلقة ذات حجم كبير من مسحوق النشا.

كذلك سوف نحتاج إلى ملعقة ذات حجم صغير من البن الغامق.

2 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة تفتيح البشرة والرقبة

داخل وعاء كبير نكون بخلط كافة المكونات مع بعضها البعض بصورة جيدة حتى تصبح لدينا عجينة ذات قوام متماسك ومتجانس.

نقوم بعد ذلك بفرد العجينة التي لدينا على البشرة والرقبة بصورة جيدة.

يتم الماسك على البشرة والقرية لمدة نصف ساعة فقط، وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر بصورة جيدة.

ولأفضل استفادة من الماسك المفرود على البشرة يتم وضعه الخليط بنسب متساوية على البشرة والرقبة، كذلك لابد من مراعاة عدم ملامسة الماسك للعينين.

جب أن يتم الماسك تماماً على الوجه والرقبة، وهو ما يستغرق حوالي 30 دقيقة تقريباً.

في حالة الرغبة بالحصول على أفضل النتائج المرغوب بها من استخدام ماسك القهوة والنشا على البشرة والوجه، يفضل استخدام الماسك مرتين أسبوعياً فقط، ولبس أكثر من ذلك.

أهمية ماسك القهوة والنشا في التفتيح