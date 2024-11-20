قنبلة التفتيح.. طريقة عمل ماسك ماء الأرز مع القهوة لتقشير الجلد والحصول على بشرة مثالية !!

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رياض - احمد صلاح - الاهتمام بالبشرة وصحة الجلد وما يطرأ عليه من تغيرات من الأمور الضرورية التي يجب أن يهتم بها كلا الجنسين لكن الاستجابة قوية من جانب المرأة التي ترى أن الحصول على بشرة صحية من علامات الجمال الضرورية التي يجب أن تتوفر لها لذا فإن النظر في كل الوصفات الطبيعية التي من شأنها أن تبقي البشرة في حالة نضرة ولامعة دون وجود عيوب بارزة هو الحل الوحيد بالنسبة لها لذا يتم الاعتماد على بعض الوصفات المميزة والقادرة على تفتيح البشرة والحصول على ما تريد

مكونات عمل ماسك القهوة وماء الأرز للبشرة

ملعقتان كبيرتان من القهوة المطحونة.

نصف كوب من ماء الأرز

ملعقة صغيرة من العسل

طريقة عمل ماسك القهوة وماء الأرز للبشرة