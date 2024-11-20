أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 43985

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 43985أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 43 ألفاً و985 شهيداً و104 آلاف و92 مصاباً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وذكرت الوزارة في بيان ، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 13 شهيداً و84 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونوهت إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة، وعمليات نسف للمنازل في مخيم جباليا، كما أنه ولليوم الـ 47 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.