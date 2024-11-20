وزير المالية: نظام المقاصة المركزي جاهز والتعميم نهاية الشهر…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 05:15 مساءً - حمدي أحمد وفاطمة أبوزيد_ قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن فكرة نظام المقاصة المركزي جاهزة للتطبيق بدون إجراءات تشريعية.

وكشف كجوك، خلال جلسة نقاشية على هامش مؤتمر Cairo ict 2024، أنه سيتم تعميمها مع نهاية هذا الشهر، بعد تنفيذ عدة تجارب عملية مع بعض الممولين خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنها توفر الوقت والتكلفة.

وأوضح وزير المالية، أن الحكومة تهدف إلى إعادة الثقة مع المستثمرين والممولين، لافتًا إلى الاستعداد لتطوير المنظومة في اي وقت إذا كان هناك احتياج لذلك.

وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء على بعض التيسيرات الجديدة للشركات الناشئة وأصحاب المهن الحرة والفريلانس، كما سيتم إجراء تعديل تشريعي من البرلمان خلال اسابيع في هذا الشأن.

وأمد كجوك أن شهادة ميلاد الشركات الناشئة ستكون يوم التسجيل في المنظومة الضريبية، والوزارة ستقبل أي إقرارات منهم لمدة خمس سنوات من أجل زيادة الثقة مع هذه الشريحة.