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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: نهتم بدعم الصادرات الوطنية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 07:14 مساءً - يارا الجنايني_ قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الصادرات الوطنية من خلال برنامج رد أعباء الصادرات، مؤكداً أن هذا البرنامج يعد جزءًا أساسيًا من جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضح مدبولي أن الدولة المصرية قد أنفقت أكثر من 60 مليار جنيه في السنوات الأخيرة لدعم الصادرات، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز قدرة الصادرات على المساهمة في الاقتصاد المصري.
وأضاف رئيس الوزراء أن البرنامج يرتبط بشرط أساسي وهو تحويل الحصيلة الدولارية الناتجة عن الصادرات إلى البنوك المصرية، بهدف ضمان استقرار القطاع المصرفي الرسمي وتعزيز تدفقات العملة الأجنبية إلى مصر.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تحسين آلية رد أعباء الصادرات من خلال التواصل المستمر مع المصدرين، حيث تمت مناقشة أفكار جديدة تهدف إلى تسريع صرف مستحقات المصدرين وجعل الإجراءات أكثر مرونة، بما يساهم في تحفيزهم على زيادة حجم صادراتهم.
وأكد مدبولي أن هذه المقترحات جاءت بناءً على نقاشات مع مجموعة من المصدرين الذين اقترحوا ضرورة توفير دعم أسرع وبآلية أكثر مرونة.
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وأوضح أن هذه الأفكار التي تم طرحها ستساهم في دعم المصدرين، حيث يتم الآن العمل على تنفيذها في إطار منظومة جديدة ستساعد في تسريع إجراءات صرف رد الأعباء وتحقيق أهداف الحكومة في تعزيز الصادرات الوطنية.
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