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أسعار النفط تستقر بعد استئناف العمل في حقل ضخم بالنرويج

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط تستقر بعد استئناف العمل في حقل ضخم بالنرويج من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 10:13 صباحاً - وكالات – استقرت أسعار النفط، الثلاثاء، بعد إعادة تشغيل حقل “يوهان سفيردروب” النفطي بالنرويج مما عوض تأثير مخاوف المستثمرين من تصعيد محتمل في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

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واستأنفت شركة إكوينور الإنتاج جزئيا في حقل النفط الأكبر في أوروبا الغربية بعد انقطاع للكهرباء.

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وساعد انقطاع التيار عن الحقل الواقع في بحر الشمال الأسعار على الارتفاع بأكثر من 3% أمس الاثنين.

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بحلول الساعة 14:25 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 0.2% إلى 73.18 دولارا للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 19 سنتا أو 0.3% إلى 68.97 دولارا للبرميل.

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وارتفع الدولار اليوم الثلاثاء بالقرب من أعلى مستوى له في عام.

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ويجعل الدولار القوي السلع الأولية مثل النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى ويميل إلى الضغط على الأسعار.

وتلقت الأسعار دعما من انقطاع منفصل إذ قالت وزارة الطاقة في قازاخستان إن حقل تنغيز، وهو أكبر حقل نفطي في البلاد، قلص الإنتاج بما يعادل 28 إلى 30% لإجراء أعمال صيانة من المتوقع أن تكتمل بحلول يوم السبت.

وساهم تصاعد التوتر الجيوسياسي أيضا في دعم أسعار النفط.

وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى فوجيتومي للأوراق المالية إن “المستثمرين ظلوا حذرين في تقييم اتجاه الحرب بين روسيا وأوكرانيا بعد التصعيد الذي شهدناه في مطلع الأسبوع”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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