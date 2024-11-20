أخبار مصرية

رامي ربيعة المصري الوحيد فى التشكيل المثالى تصفيات أمم أفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 12:37 مساءً - تواجد الدولي المصري رامي ربيعة لاعب فريق النادي في التشكيل المثالي للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بنهاية العام القادم "المغرب 2025" بعد المستويات الرائعة التي قدمها الفرعون مع منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن.

 

وبالرغم من غياب رامي ربيعة عن مباراتي منتخب مصر في الأجندة الدولية الأخيرة الا أنه حجز مكانًا بين أفضل اللاعبين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

 

وكشفت شبكة "سوفا سكور" العالمية المتخصصة في احصائيات وأرقام كرة القدم عن التشكيل المثالي للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة والتي شهدت تواجد 3 لاعبين من المغرب، و2 من جنوب أفريقيا وليبيا، وواحد من مصر، نيجيريا، تونس، والجابون.

 

وجاء التشكيل المثالي لتصفيات أمم أفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: مراد الوحيشي (ليبيا).

خط الدفاع: على العبدي (تونس)، جمال حركاس (ليبيا)، رامي ربيعة (مصر)، أشرف حكيمي (المغرب).

خط الوسط: ، تيبوهو موكوينا (جنوب أفريقيا)، عبد الصمد الزلزولي (المغرب)، جويلور كانجا (الجابون).

خط الهجوم: عز الدين أوناحي (المغرب)، أديمولا لوكمان (نيجيريا)، أوسوين أبوليس (جنوب افريقيا).

التشكيل المثالي في تصفيات أمم أفريقيا

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا