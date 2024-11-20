رامي ربيعة المصري الوحيد فى التشكيل المثالى تصفيات أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 12:37 مساءً - تواجد الدولي المصري رامي ربيعة لاعب فريق النادي الأهلي في التشكيل المثالي للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بنهاية العام القادم "المغرب 2025" بعد المستويات الرائعة التي قدمها الفرعون مع منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن.

وبالرغم من غياب رامي ربيعة عن مباراتي منتخب مصر في الأجندة الدولية الأخيرة الا أنه حجز مكانًا بين أفضل اللاعبين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وكشفت شبكة "سوفا سكور" العالمية المتخصصة في احصائيات وأرقام كرة القدم عن التشكيل المثالي للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة والتي شهدت تواجد 3 لاعبين من المغرب، و2 من جنوب أفريقيا وليبيا، وواحد من مصر، نيجيريا، تونس، والجابون.

وجاء التشكيل المثالي لتصفيات أمم أفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: مراد الوحيشي (ليبيا).

خط الدفاع: على العبدي (تونس)، جمال حركاس (ليبيا)، رامي ربيعة (مصر)، أشرف حكيمي (المغرب).

خط الوسط: ، تيبوهو موكوينا (جنوب أفريقيا)، عبد الصمد الزلزولي (المغرب)، جويلور كانجا (الجابون).

خط الهجوم: عز الدين أوناحي (المغرب)، أديمولا لوكمان (نيجيريا)، أوسوين أبوليس (جنوب افريقيا).

التشكيل المثالي في تصفيات أمم أفريقيا