رسالة الأهلي إلى الجماهير السودانية بعد التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2025

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أحمد جودة - القاهرة - وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رسالة تهنئة إلى الجماهير السودانية الشقيقة بعد وصول منتخبهم الوطني إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها بدولة المغرب.

الأهلي يهنئ الجماهير السودانية

وجاء في بيان النادي الأهلي: “نتقدم بالتهنئة إلى جماهير الكرة السودانية الشقيقة والاتحاد السوداني لكرة القدم، بمناسبة تأهل منتخب الأشقاء إلى نهائيات بطولة الأمم الإفريقية عن جدارة واستحقاق وتخطي كل الصعاب”.

وأضاف بيان مجلس إدارة القلعة الحمراء: “متمنين للشعب السوداني الشقيق وجماهير الكرة السودانية ومنتخباتها کل تقدم وازدهار”.

ونجح منتخب السودان، في حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات بطولة أمم إفريقيا 2025 بعد تعادله سلبيًا في مباراة أنجولا التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات.