الزمالك يستفسر من جوميز عن مصير سيف الجزيرى قبل توثيق عقده الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - تواصل مسئولو نادي الزمالك مع المدير الفني جوزيه جوميز للاستفسار عن مستقبل مهاجم الفريق سيف الجزيري، ومدى حاجته لجهوده خلال الفترة القادمة، وذلك قبل توثيق عقده الجديد في اتحاد الكرة.

الزمالك يستشير جوميز

وجاء هذا الاستفسار بعد أن شهدت الأيام الأخيرة استبعاد الجزيري من حسابات جوميز بسبب عدم التزامه بالتعليمات الفنية.

ورغم عودة الأمور بين المدرب واللاعب إلى طبيعتها، إلا أن جوميز اشترط على الجزيري الالتزام وعدم الاعتراض على التغيير أو الاستبعاد من المباريات، بالإضافة إلى ضرورة عودته إلى مستواه المعهود.