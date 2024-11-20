مدبولي: نستهدف تعميق المكون المحلي في صناعة السيارات بنسب…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 06:16 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو استعادة مكانتها كمركز إقليمي ودولي لصناعة السيارات، مشيرًا إلى أن هذا التوجه بدأ منذ أكثر من عامين مع إصدار قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وتقديم حوافز واسعة لدعم القطاع.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، أن مصر شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية توقيع أكثر من 8 اتفاقيات مع شركات عالمية كبرى، تستهدف تحويل صناعة السيارات من مجرد عمليات تجميع إلى صناعة متكاملة تعتمد على تعميق المكون المحلي وتعزيز الصناعات المغذية.

وأضاف: “نطمح للوصول إلى نسب تصنيع محلي تتجاوز 70% أو 75%، خاصة مع التركيز على التكنولوجيات الحديثة، مثل السيارات الهجينة والكهربائية، التي أصبحت محورًا أساسيًا للاستراتيجية الوطنية”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحوافز المقدمة أسهمت في جذب شركات كبرى، حيث بدأت بعض الاتفاقيات تتضمن خططًا لإنتاج يصل إلى 20 ألف أو 40 ألف سيارة سنويًا، مع شركات أخرى تستهدف تحقيق إنتاج سنوي يتجاوز 100 ألف سيارة، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد مدبولي أن زيادة حجم الإنتاج المحلي لن تُسهم فقط في خفض تكلفة السيارات وجعلها أكثر تنافسية، بل ستفتح آفاقًا واسعة لزيادة صادرات السيارات المصنعة في مصر خلال السنوات المقبلة، مما يعزز موقع البلاد في السوق العالمية لهذه الصناعة الحيوية.

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وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية شاملة للدولة تستهدف النهوض بالصناعات الاستراتيجية، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.