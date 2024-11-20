مدبولي: بدء تنفيذ خطة تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 06:16 مساءً - يارا الجنايني_ صرح مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأن الحكومة بدأت في تنفيذ خطة لتحويل جميع السيارات الحكومية التي تصلح للعمل بالغاز الطبيعي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وأكد مدبولي أن هذه الخطوة تعد جزءاً من استراتيجية شاملة لدعم الصناعات المحلية وتقليل الانبعاثات الكربونية، حيث يسهم التحول إلى الغاز المسال في تعزيز الاستدامة البيئية وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الدولة.

وأضاف رئيس الوزراء أن تنفيذ هذه الخطة سيساهم في تحسين كفاءة قطاع النقل الحكومي، ويعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية عبر تحسين البنية التحتية للطاقة.

وأشار إلى أن الحكومة تواصل جهودها لضمان تحويل كافة السيارات الحكومية التي يمكن تعديلها للعمل بالغاز في أقرب وقت ممكن.