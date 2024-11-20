رئيس الوزراء: تطوير منطقة صناعية على مساحة 20 مليون متر…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 06:16 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بدء تنفيذ مشروع تطوير منطقة صناعية متكاملة في شركة بورسعيد الواقعة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة إجمالية تبلغ 20 مليون متر مربع، حيث سيتم إقامة 4 مصانع ضخمة ضمن المرحلة الأولى.

وأوضح مدبولي أن من بين المصانع الأربعة، سيتم تخصيص مصنعين لإنتاج الألواح الشمسية ومستلزمات إنتاج الطاقة الشمسية، وهي خطوة تأتي ضمن استراتيجية مصر لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة.

وأضاف أن مصر تشهد تحركات قوية في هذا المجال، مع استهداف زيادة حجم الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية، مع حلول الصيف المقبل.

وأكد رئيس الوزراء أن المصانع ستنتج ما يعادل 2 جيجا وات من محطات أو مصانع الطاقة الشمسية، مما سيمكن من تخزين جزء من الطاقة المنتجة خلال النهار في البطاريات للاستفادة منها خلال ساعات الليل.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل جزءاً مهماً من مستهدفات مصر في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تهدف إلى زيادة قدرتها الإنتاجية في هذا القطاع بشكل ملحوظ.