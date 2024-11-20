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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الوزراء: مصر توقع اتفاقيات لشراء 1200 ميجا وات من الطاقة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 06:16 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع اتفاقيات مع شركة مصدر الإماراتية لشراء 1200 ميجا وات من الطاقة المتجددة، والتي من المقرر أن تدخل الخدمة قبل الصيف المقبل.
وأوضح مدبولي أن هذه الاتفاقيات جزء من الخطة الاستراتيجية لزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في مصر، حيث يستهدف البلاد إضافة أكثر من 4000 ميجا وات قبل الصيف القادم لتلبية الاحتياجات الإضافية للطاقة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الـ 1200 ميجا وات من اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة ستسرع من تنفيذ خطط الطاقة، مؤكداً أن باقي المشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة ستتم وفقاً للبرنامج الزمني المحدد.
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