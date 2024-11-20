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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: اطلاق مشروع الطاقة الشمسية العائمة على بحيرة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 06:16 مساءً - يارا الجنايني_ كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، توقيع مذكرات تفاهم مع بعض الدول لتنفيذ تقنية حديثة للطاقة الشمسية العائمة على المسطحات المائية، حيث سيتم نشر وحدات الطاقة الشمسية فوق مسطح بحيرة ناصر.
وأوضح مدبولي أن هذه التقنية الجديدة تتمثل في تركيب وحدات الطاقة الشمسية فوق المسطحات المائية بدلاً من الأرض، مما يسهم في توليد الطاقة المتجددة بشكل مبتكر وفعّال.
وأضاف أن استخدام هذه التقنية على بحيرة ناصر يُعتبر خطوة هامة للاستفادة من المسطح المائي الضخم لتوليد الطاقة، مشيراً إلى أن هذا المشروع لا يقتصر على إنتاج الطاقة الشمسية فقط، بل يساهم أيضاً في تقليل معدلات البخر من المياه، حيث أن تغطية سطح المياه بالألواح الشمسية يساهم في تقليل فقد المياه الناتج عن التبخر، مما يحقق وفراً في موارد المياه.
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