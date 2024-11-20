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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: خطة لتحويل 275 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 06:16 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، تكثيف الجهود لتسريع وتيرة مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الوقود التقليدي مثل البنزين والسولار، مشيرًا إلى أن المستهدف تحويل 250 ألف سيارة تعمل بالبنزين و25 ألف سيارة تعمل بالسولار سنويًا، بإجمالي 275 ألف سيارة.
وأكد مدبولي أن استخدام الغاز الطبيعي كوقود يحقق فوائد بيئية كبيرة، حيث إن انبعاثاته أقل بكثير مقارنة بالوقود التقليدي، مما يساهم في تقليل معدلات التلوث وتحقيق توازن بيئي أفضل.
وأوضح أن التحول إلى الغاز الطبيعي يوفر للمواطنين تكلفة تشغيل السيارات في ظل ارتفاع أسعار الوقود التقليدي، مما يخفف الأعباء المالية عليهم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على إعداد برنامج شامل للحوافز لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز الطبيعي، مع تقديم دعم مباشر لتغطية جزء من تكلفة التحويل.
وأضاف: “وجهت السادة الوزراء إلى الانتهاء من إعداد البرنامج بحلول الأسبوع المقبل، وسنعلن التفاصيل خلال مؤتمر صحفي قريبًا”.
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