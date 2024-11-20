نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بعد ظهورها رسميًا.. رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2025.. ينتظر الآلاف من المواطنين بفارغ الصبر إعلان نتائج قرعة الحج حيث تمثل هذه القرعة فرصة ذهبية لتحقيق حلم أداء فريضة الحج بتكاليف ميسرة مقارنة بالخيارات الأخرى. وتبذل وزارة الداخلية المصرية جهودًا كبيرة لضمان تنظيم الإجراءات وتوفير التسهيلات التي تجعل تجربة الحج أكثر سلاسة للمواطنين. في هذا المقال تستعرض بوابة "دوت الخليج" تفاصيل مواعيد إعلان النتائج في المحافظات.

مواعيد إعلان نتائج قرعة الحج 2025



أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن جدول زمني لإعلان نتائج قرعة الحج 2025، يمتد من يوم الأربعاء 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وحتى الثلاثاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وسيتم الإعلان عن النتائج يوميًا وفقًا للمحافظات كالتالي:

- الأربعاء 20 نوفمبر: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية.

- الخميس 21 نوفمبر: محافظات الدلتا (الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ).

- الجمعة 22 نوفمبر: محافظات الصعيد (الأقصر، أسوان).

- السبت 23 نوفمبر: محافظات الوجه البحري الأخرى.

- الأحد 24 نوفمبر إلى الثلاثاء 26 نوفمبر: إعلان نتائج باقي المحافظات بشكل متتابع.

هذا الترتيب الزمني يتيح للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية معرفة نتائجهم بسهولة وفي مواعيد محددة.

رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2025



يمكنك الاستعلام بسهولة من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج عبر الرابط الرسمي المخصص للاستعلام عن النتائج من هنا . هذه الخدمة الإلكترونية تمنح المتقدمين الراحة والمرونة في معرفة نتائجهم من أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة للذهاب إلى مديريات الأمن أو أقسام الشرطة.

طرق الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2025



لتسهيل عملية الاستعلام عن نتائج قرعة الحج، وفرت وزارة الداخلية عدة طرق ميسرة:

1. الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني

- قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

- اختر خدمة نتائج قرعة الحج.

- أدخل الرقم القومي ورقم الطلب.

- اضغط على زر "استعلام" وستظهر النتيجة فورًا.

2. الاستعلام عبر الاتصال الهاتف



- الاتصال على الرقم الساخن 0227983000.

- تقديم الرقم القومي ورقم الطلب لموظف الخدمة للحصول على النتيجة.

3. التوجه إلى أقسام الشرطة ومديريات الأمن

- يمكن زيارة أقسام الشرطة أو مديريات الأمن في منطقتك.

- الاطلاع على الكشوف المعلقة التي تحتوي على نتائج قرعة الحج.

4. الاستعلام عبر الرسائل النصية

- أرسل رسالة نصية تحتوي على الرقم القومي الخاص بك إلى الرقم الذي ستعلن عنه الوزارة.

- ستتلقى رسالة تحتوي على نتيجة القرعة بشكل مباشر.



فوائد قرعة الحج 2025



- تيسير أداء الفريضة: توفير فرص لأداء الحج بتكاليف أقل مقارنة بخيارات أخرى.

- تنظيم محكم: تسهيل الإجراءات للمواطنين، بما يعكس التزام وزارة الداخلية بخدمة المواطنين.

- إجراءات ميسرة: الاستفادة من التكنولوجيا لتسهيل الاستعلام عن النتائج وتجنب الازدحام.