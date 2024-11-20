مال وأعمال

رشا عبد العال: حزمة التسهيلات الضريبية لن تكون الأخيرة وطرح…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رشا عبد العال: حزمة التسهيلات الضريبية لن تكون الأخيرة وطرح… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 04:13 مساءً - حمدي أحمد وفاطمة أبوزيد _ قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها لن تكن الأخيرة، وسيتم طرح المزيد من الحزم خلال الفترة المقبلة.

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وأضافت عبد العال خلال جلسة نقاشية على هامش مؤتمر Cairo ict 2024، أن المصلحة أعدت حزمة متكاملة للمشروعات الناشئة والصغيرة الأقل من 15 مليون جنيه تشمل مجموعة من الإعفاءات.

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وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أن ضريبة الدخل للمنشآت التي تتراوح بين 250 ألف إلى 500 ألف جنيه أصبحت مبلغا مقطوعا سنويا قدره ألف جنيه فقط، وهكذا مع باقي المنشات حتى نصل للفئة الأعلى وتتراوح بين 10 إلى 15 مليون جنيه، والتي سيتم تحصيل الضريبة ليس من الربح المباشر وإنما 1.5% من حجم الأعمال.

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وأكدت أن المصلحة تسعي لتوعية المواطن بأهمية الضرائب ونسعى للمشاركة في المعارض لنشر التوعية الضريبية، موضحة أن ثقافة مصلحة الضرائب تسعى للتبسيط، ولم تتبع سياسة الإجبار على المواطن.

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ولفتت رشا عبد العال إلى أن المصلحة لم تستهدف انتهاج أي سياسات ضريبية دون حوار مجتمعي، لأن الحوار دائما ما يكون مثمرا وتأثيراته إيجابية، موضحة أنه يتم الأخذ في الاعتبار نتائج الحوار المجتمعي، من أجل الوصول إلى نقطة توافق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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