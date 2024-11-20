مال وأعمال

مصر تستهدف زيادة محفظة أراضيها الزراعية إلى مليوني فدان خلال…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تستهدف زيادة محفظة أراضيها الزراعية إلى مليوني فدان خلال… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:11 صباحاً - شاهندة إبراهيم – قال رؤوف توفيق، الرئيس التنفيذي لشركة الظاهرة الزراعية – مصر، إن الدولة تستهدف زيادة الرقعة الزراعية إلى مليوني فدان خلال 5 سنوات، لافتا أن محفظة الشركة من الأراضي الزاعية تصل إلى 67 ألف فدان.

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وكشف توفيق، في مؤتمر صحفي للشركة اليوم، عن نية الشركة استثمار 30 مليون دولار خلال 3 أعوام؛ لاستصلاح مساحات إضافية في مشروع توشكى، وتوسعة محطة الفرز والتعبئة لتصل سعتها إلى 60 طنا في الساعة مقابل 30 طن في الساعة حاليا، بجانب تحديث أسطول معدات المزارع.

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وأضاف توفيق أن عائدات التصدير التراكمية بلغت 250 مليون دولار بدعم من تصدير 80% من إنتاج الموالح إلى أوروبا.

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وأشار إلى أن الشركة تستهدف التوسع في زراعات الصويا وعباد الشمس والسمسم في الأعوام المقبلة، مع توقع زيادة المساحات المنزرعة، لافتا إلى زراعة 90 ألف فدان من الصويا العام الماضي.

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ونوّه بأن الشركة تسعى لتعزيز إنتاجها من البلح المجدول، من خلال مزرعتها في توشكى والتي تضم 14 ألف نخلة حاليا وتستهدف الوصول إلى 20 ألف نخلة نهاية العام المقبل، لتلبية الاحتياج المحلي وطلبات التصدير.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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