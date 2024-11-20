عمرو المصري لـ دوت الخليج الفني: "تجربة أغنية "وجوده تعبني" بتحصل مع ناس كتير.. و"حان الآن" من أقرب الأغاني على المستوى الشخصي (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - حبيت أوصل تجربة أغنية “وجوده تعبني” للناس بطريقتي.. ورامي جمال من أصدق الفنانين الذين تعاونت معهم

الحمد لله على نجاح “حوش الدلع” ولدي أغنية جديدة مع نداء شرارة قريبًا

لا أعلم تحديدًا موعد طرح “حياتي” فهو قرار تامر حسني

نقطة إنطلاقتي مع لطيفة في فريش بـ 5 أغاني

بحاول اتجرأ في الكتابة لتغير اتجاهي نحو الجديد لكن لدى هوية لا أحب تغيرها بنسبة كبيرة

الشاعر الغنائي عمرو المصري، وأحد أبرز الأسماء التي لمع نجمها في سماء الأغنية العربية خلال السنوات الأخيرة، بأسلوبه الفريد وبصمته الخاصة في الكتابة، حيث تلامس كلماته القلوب وتُخلد في الذاكرة، شارك في كتابة العديد من الأغاني الناجحة التي أصبحت علامة فارقة في مسيرة كبار النجوم، من آخرهم “وجوده تعبني” مع رامي جمال.

حاور دوت الخليج الفني الشاعر عمرو المصري ليكشف كواليس تعاونه مع الفنانين وخريطة أعماله القادمه.

وإليكم نص الحوار:

من أين أتت إليك فكرة أغنية "وجوده تعبني" ؟

تجربة أغنية وجوده تعبني بتحصل مع ناس كتير، فحبيت إني أقوم بتوصيلها للناس بطريقتي والحمد لله نالت إعجابهم.



تجمعك تعاونات كثيرة مع رامي جمال فماذا عن كواليس هذا التعاون ؟

رامي جمال من أصدق الفنانين الذي تعاونت معهم، أحبه جدًا على المستوى الشخصي فهو أخ كبير لي، وأنا بحب أشتغل معاه والحمد لله التفاعل بينا جه من هنا قدمنا أول حاجة" قمر ومنور “ نجحت جدًا والناس حبتها أوي وبعدها توالت الأعمال ”مش عايشين" و"ع الرايق" و"وجوده تاعبتي"،ومازال هناك أعمال أخرى معه في الألبوم الجديد إن شاء الله.



ماذا عن تعاونك مع نداء شرارة في أغنية حوش الدلع؟

هذا أول تعاون يجمعني بـ نداء شرارة والحمد لله صداها كويس لأنها نالت إعجاب الجمهور، وفي أغنية أيضًا لي معها إن شاء الله يتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

أعلنت منذ أكتر من سنة عن تعاونك مع تامر حسني بأغنية "حياتي" فما مصيرها الآن؟





كتبت أغنية لتامر حسني منذ أكثر من سنة ونص ومنتظر موعد طرحها، ولكن أكيد هناك خطط لـتامر بالنسبة لـ توقيت العرض وأكيد هو واضعها في الخطة ولكن وقت طرحها الله وأعلم امتى تحديدًا.



من أربع سنوات تعاونت مع أدهم نابلسي بـ أغنية "حان الآن" وحققت نجاح كبير فماذا عن هذه التجربة؟

الحمد لله أغنية “حان الآن” من أنجح الأغاني اللي عملتها، ومن الأغاني اللي بحبها على المستوى الشخصي، وكانت أول أغنية باللهجة المصرية لـ أدهم نابلسي فالحمد لله التوفيق من ربنا نجحت وكسرت الدنيا ونالت إعجاب الجمهور كله، وكنت سعيد جدًا بالعمل مع أدهم نابلسي على المستوى الشخصي والفني.



ما الأغنية التي تعتبرها نقطة إنطلاقة بالنسبة لك في مشوارك؟

نقطة إنطلاقي هناك عدة أغاني، ولكن أولهم التعاون مع لطيفة بخمس أغاني في ألبوم فريش فكان عددهم كويس، بعد ذلك “حيطة سد ” مع أصالة و“حان الآن” مع آدهم نابلسي، و"خاصمت النوم" شيرين عبد الوهاب، واللي “يمشي يمشي عادي” داليا مبارك، وفضل شاكر فكل هذا أتى وراء بعضه الحمد لله.



هل هناك أغنية قمت بكتبتها لمطرب معين ولكن قام بغنائها مطرب أخر ؟

بالنسبة للمطرب المعين غالبًا بنسبة كبيرة مبيحصلش أن أكون كاتب أغنية لمطرب معين أو أكون متخيل حد فيها، بعد كتابتي للأغنية تأتي خطوة التلحين ونبدأ نتخيل مين ممكن تليق عليه ونقوم بإرسالها له، هناك عدة فنانين تكلموا على أغاني نالت إعجابهم لكن محصلش نصيب فذهبت إلى مطرب أخر وهذا يحدث يوميًا في عدد كبير من الأغاني.



هل هناك لون جديد تتمنى أن تقدمه؟



إن شاء الله بحاول أقدم ألوان وشكل جديد في الكلام واتمنى يعجب الناس، فبحاول أغير اتجاهي في الكتابة واتجرأ وأقول كلام جديد بحيث ممكن يكون سلاح ذو حدين إن شاء الله يعجب الجمهور، ولكن لدي أسلوب معين في الكتابة لا أحب تغيرها بنسبة كبيرة لأنها الهوية.

هل توجد أعمال جديدة الفترة المقبلة؟



في أعمال جديدة الفترة الجاية مع فنانين كتير، في اغنيتين مع مها فتوني، وفي مع الفنان صابر الرباعي، ورامي جمال في الألبوم الجديد وفي تامر حسني وحماقي، فضل شاكر، ومحمد فضل شاكر أغنيتين، الفترة الجاية بها تحضيرات كثيرة.