نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبا مبارك تحرم إنجي المقدم من متعة الانتقام في وتر حساس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قطعتوصبا مبارك الطريق على إنجي المقدم وحرمتها من متعة الانتقام وابتزازها لها بكشف سرها، لتذهب بنفسها وتجمع العائلة وتعترف أمامهم بزواجها السري من رشيد (محمد علاء) زوج ابنة خالتها كاميليا (إنجي المقدم)، لتتسع بذلك دائرة صراعها ضمن أحداث الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل وتر حساس الذي يُعرض حاليًا من قنوات أون وأون دراما بالتوازي مع منصة Yango Play محققًا أعلى نسبة مشاهدة على المنصة.



تدخل سلمى (صبا مبارك) في حرب ضارية مع ضرتها وابنة خالتها كاميليا التي تبتزها وتهددها بكشف سرها أمام الجميع، لكنها تفاجأ بسلمى وقد سبقتها ودعت أفراد العائلة في بيت كاميليا لتعلن أمام الجميع زواجها السري برشيد زوج كاميليا. وتقف في وجه انتقادات الجميع لها مدافعة عن نفسها بأنها قد قاومت كثيرًا الارتباط برشيد إكرامًا لابنة خالتها، لكنها تأكدت مما يعرفه الجميع ولا يمكن إنكاره، وهو أن الحب بين كاميليا ورشيد قد انتهى منذ فترة.



وبهذا لم تقتصر دائرة صراع سلمى على كاميليا، بل تتسع لتشمل والدتها التي تراها دائمًا على خطأ ولا تتوانى عن عقد مقارنات بينها وبين ابنة خالتها كاميليا وتفضيلها الدائم لكاميليا. كما يوقظ اعترافها، الماضي بين سلمى وشقيقتها الأصغر داليا التي ترى أن سلمى هي السبب في التفريق بينها وبين خطيبها السابق،فإلى أي مدى تستطيع سلمى الصمود؟.

تفاصيل مسلسل وتر حساس



مسلسل وتر حساس من إخراج وائل فرج، وتأليف أمين جمال ومينا بباوي ومحمد فضل، وبطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، محمد العمروسي، هاجر عفيفي، لطيفة فهمي، تميم عبده، أحمد طارق نور ومحمد علي رزق.