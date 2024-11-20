رئيس الوزراء: إعادة إحياء شركة النصر للسيارات تجسيد للرؤية…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 05:15 مساءً - يارا الجنايني_ صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بأن قرار إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات يجسد التزام الدولة بتحقيق رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من أصولها وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لضمان استدامة المشروعات الوطنية.

وقال مدبولي، في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن الدولة كانت قد درست في وقت سابق تصفية الشركة، لكن الرؤية الاستراتيجية للحكومة جاءت متسقة مع توجهات وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تركز على تعظيم القيمة المضافة من الأصول العامة.

وأضاف: “اتخذنا قرارًا حاسمًا بإعادة الشركة للعمل، مع ضمان استمرارية نشاطها وعدم توقفها مجددًا، من خلال بناء شراكات قوية ومستدامة مع القطاع الخاص”.

وشدد رئيس الوزراء على أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء اقتصادي، بل انعكاس لمنهج الدولة في استثمار مواردها على نحو يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم الصناعات الحيوية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.