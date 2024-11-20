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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: خطة واضحة لإدارة الدين الخارجي والتعامل مع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 07:14 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة ناقشت خلال مجموعة من الاجتماعات المهمة، بما في ذلك المجموعة الوزارية الاقتصادية ولجنة إدارة الدين الخارجي بتشكيلها الجديد، سبل السيطرة على الدين الخارجي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأشار مدبولي إلى أن المناقشات ركزت على وضع رؤية واضحة للتعامل مع الالتزامات الدولارية المستحقة على مصر، مع التنسيق الكامل مع البنك المركزي المصري لضمان الوفاء بتلك الالتزامات دون أي تأثير على استقرار الاقتصاد الوطني.
وشدد رئيس الوزراء على أن مصر ملتزمة بسداد أقساط ومستحقاتها الدولية وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكداً أن هناك إدارة دقيقة وفعالة للموارد الدولارية بما يتماشى مع التحديات والالتزامات الراهنة.
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