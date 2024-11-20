مال وأعمال

أسعار القمح العالمية تقفز بأعلى وتيرة يومية في 3 أشهر

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار القمح العالمية تقفز بأعلى وتيرة يومية في 3 أشهر من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 05:15 مساءً - سي ان بي سي _ ارتفعت العقود الآجلة للقمح الأمريكي بنسبة 4% في جلسة 19 نوفمبر، لتسجل أعلى مكاسب يومية لها في 3 أشهر وسط مخاوف من تصعيد الحرب في منطقة البحر الأسود عقب استخدام أوكرانيا صواريخ أمريكية بعيدة المدى لضرب العمق الروسي.

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جاء ارتفاع الأسعار، بعد يوم من استخدام أوكرانيا لصواريخ أمريكية من طراز “أتاكمز” لضرب أراض روسية مستغلة تصريحا صدر مؤخرا من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المنتهية ولايته في اليوم الألف للحرب.

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وحذرت روسيا الغرب على مدى أشهر من أن سماح واشنطن لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية وبريطانية وفرنسية الصنع لضرب العمق الروسي سيدفع موسكو لتعتبر تلك الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الحرب في أوكرانيا.

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وخفض بوتين أمس الثلاثاء من المعايير التي يمكن بموجبها شن ضربة نووية ردا على هجمات أوسع نطاقا بأسلحة تقليدية، مما يفاقم المخاطر النووية في وقت يتصاعد فيه التوتر لأعلى مستوياته منذ أكثر من نصف قرن بين روسيا والغرب.

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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