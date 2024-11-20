ردا على دوت الخليج.. وزير المالية: الإعلان عن حزمة تسهيلات للضريبة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 05:15 مساءً - حمدي أحمد وفاطمة أبوزيد _ قال أحمد كجوك وزير المالية إن الحكومة تهدف إلى زيادة التيسيرات والتسهيلات للمستثمرين والممولين، لأن ذلك يزيد من حجم الاستثمارات وبالتالي الحصيلة الضريبية في النهاية.

وأضاف خلال جلسة نقاشية على هامش مؤتمر Cairo ict 2024، أن حزمة التسهيلات الضريبية كانت الأولى وهناك إجراءات أخرى وحزم جديدة سيتم الإعلان عنها.

وردا على سؤال دوت الخليج، كشف وزير المالية أن الحزم التالية ستكون للضريبة العقارية ثم الجمارك، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن حزمة الضريبة العقارية قريبا جدا، وقد يكون خلال الربع الأول من 2025.

ولفت كجوك إلى أن كثيرا من الإجراءات التي تم الإعلان عنها في حزمة التيسيرات الأولى بدأ تنفيذها بالفعل، منها إلغاء مصلحة الضرائب لقرارات كانت تتسبب في مشاكل أثناء التطبيق، وعودة نظام الفحص بالعينة لكل الممولين صغارا وكبارا.