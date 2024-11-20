مدبولي: خطة تنفيذية لاستقطاب 30 مليون سائح الأعوام المقبلة

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 07:14 مساءً - يارا الجنايني_ قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن هناك لقاءً مهمًا عقد هذا الأسبوع بين وزير السياحة وعدد من الخبراء والمتخصصين والمستثمرين في هذا المجال، لوضع خطة تنفيذية واضحة لتحقيق هدف استقطاب 30 مليون سائح في الأعوام المقبلة.

وأكد مدبولي أن الدولة المصرية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، تعمل على اتخاذ قرارات تنفيذية محورية لدعم هذا القطاع الحيوي، وتفعيل الخطط اللازمة لتحقيق هذا الهدف الطموح.

وأضاف أن قطاع السياحة يعد أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، وهو في صلب استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز الموارد الاقتصادية وزيادة الاستثمارات.