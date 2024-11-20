مال وأعمال

الوزراء: تنسيق التعاون مع روس أتوم لتنفيذ محطة الضبعة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الوزراء: تنسيق التعاون مع روس أتوم لتنفيذ محطة الضبعة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 07:14 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة المصرية تواصل التنسيق مع شركة “روس أتوم” ، المنفذة لمشروع محطة الضبعة النووية، لضمان الالتزام بالبرنامج الزمني للمشروع، باعتباره أحد الركائز الرئيسية لاستراتيجية مصر الطموحة للوصول إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر نظيفة ومتجددة بحلول عام 2030.

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وأوضح مدبولي أن محطة الضبعة تُعد مشروعاً استراتيجياً يعكس التزام مصر بالتحول نحو الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن الطاقة النووية تُعتبر من أفضل مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الملوثة عالمياً.

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وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروع يحظى بدعم وتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أكد خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة “البريكس” في روسيا، أهمية تسريع وتيرة العمل بالمشروع رغم التحديات الدولية القائمة، بما في ذلك العقوبات المفروضة على بعض الشركات الروسية والأزمة العالمية الراهنة.

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وأضاف مدبولي أنه تم الاتفاق مع المدير التنفيذي لشركة “روس أتوم” على تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المتفق عليه، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تذليل أي عقبات قد تؤثر على تقدم هذا المشروع العملاق، الذي يمثل إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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