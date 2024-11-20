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رئيس الوزراء: حياة كريمة مشروع عملاق حاز على إشادة مؤسسات الأمم المتحدة

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أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء: حياة كريمة مشروع عملاق حاز على إشادة مؤسسات الأمم المتحدة

أخبار مصر

الأربعاء 20/نوفمبر/2024 - 06:06 م 11/20/2024 6:06:50 PM

رئيس الوزراء: حياة كريمة مشروع عملاق حاز على إشادة المؤسسات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشار خلال كلمته في قمة مجموعة العشرين إلى التجربة المصرية الرائدة في مشروع حياة كريمة، موضحًا أنه مشروع عملاق ومن أضخم المشروعات على مستوى العالم ويستهدف تحسين جودة الحياة لـ60 مليون مصري.

وأشار «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي له عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن تجربة «حياة كريمة» تشيد بها مؤسسات الأمم المتحدة ومؤسسات الدولية وتنفذها الدولة المصرية كأكبر مشروع يغطي هذا الحجم من المواطنين.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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