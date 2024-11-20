"ياريتني عرفتها من زمان"...طعام موجود في كل منزل..يقوي الذاكرة وينعش المخ...تعرف عليه...جربه بنفسك!!

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رياض - احمد صلاح - بالطبع الحفاظ على صحة الدماغ يعتبر من الأمور الهامة حيث يمكنك أن تحرص على إتباع مجموعة من العادات التي تساعدك في الحفاظ على الدماغ، حرصنا من خلال موقعنا بوابة الزهراء التعرف على مجموعة من الأطعمة الهامة التي تساعدك في الحفاظ على الدماغ بشكل تفصيلي من خلال هذا المقال.

أطعمة هامة للدماغ

هناك مجموعة من الأطعمة التي يجب تناولها للحفاظ على صحة الدماغ والتي تتمثل فيما يلي:

زيت جوز الهند يعتبر من أهم الزيوت التي يمكنك استخدامها، حيث انه يساعد في زيادة الطاقة ومن ثم التخلص من أي جذور حرة موجودة في الجسم.

الافوكادو يعتبر من افضل ما يمكنك تناوله لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات، ويساعد بشكل كبير في التخلص من السكتات الدماغية والحفاظ على المخ.

زيت الزيتون يعتبر من افضل ما يمكنك تناوله حيث إنه يساعد في زيادة الطاقة والتخلص من أي مشاكل قد تطرأ على المخ.

أطعمة هامة للمخ

اطعمة اخرى هامة للتركيز

هناك مجموعة من الأطعمة التي سوف تساعدك على التركيز بشكل أفضل وتتمثل فيما يلي: