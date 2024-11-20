نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام يطعن على إيقاف بينتانكور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقدم نادي توتنهام هوتسبر بطعن على عقوبة الإيقاف 7 مباريات التي فرضها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على لاعبه الأوروجوائي رودريجو بينتانكور، بسبب إدلائه بتعليق عنصري عن زميله بالفريق، الكوري الجنوبي سون هيونج مين.

توتنهام يطعن على إيقاف بينتانكور

وفُرض على اللاعب الأوروجوائي عقوبة الإيقاف 7 مباريات إلى جانب تغريمه 100 ألف جنيه إسترليني (120 ألف يورو) بسبب تصريح ألمح فيه إلى أن جميع الكوريين متشابهين في الشكل، ما يتعارض مع قواعد الاتحاد الإنجليزي، التي تحظر الإشارة بطريقة مهينة إلى جنسية شخص ما أو أصله العرقي.

وسيطعن النادي اللندني على العقوبة بهدف محاولة خفض عدد المباريات التي سيغيب عنها بينتانكور، علما بأن العقوبة الحالية ستحرمه من اللعب مرة أخرى حتى أواخر ديسمبر/كانون أول.

ونظرًا لأن تصريح بينتانكور صدر خلال مقابلة تلفزيونية مع مذيع يحظى بمعدلات متابعة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، ولكونه لاعبا في البريميير ليج، فمن غير المرجح أن يجري تخفيض العقوبة بشكل كبير، وقد تُخفف- على أقصى تقدير- إلى الإيقاف 6 مباريات.

وحينما عوقب الأوروجوائي إدينسون كافاني أيضًا بالإيقاف 3 مباريات في 2020 بسبب وصفه لصديق بأنه "أسود" على موقع (إنستجرام)، وكانت عقوبته أقل مقارنة بالمفروضة على بينتانكور لأن ذلك تم على شبكات التواصل الاجتماعي.

أما السيناريو الآخر فيتمثل في تأخير تطبيق العقوبة لحين معرفة نتيجة الطعن، وهو ما قد يجعل بينتانكور متاحًا لمواجهة مانشستر سيتي.

