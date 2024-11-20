بداية جديدة في الأقصر.. 162 ورشة عمل لـ79 ألف طالب ومعلم (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 01:39 مساءً - أعلن الدكتور صفوت الجارح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه تم تنفيذ إجمالي 162 ورشة عمل للطلاب والمعلمين على مدار الأسبوع الماضى، والتي استهدفت 79163 من المشاركين من الطلاب والمعلمين، وذلك فى ضوء تكثيف فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بمحافظة الأقصر، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، في بيان صحفى، إنه تنوعت الفعاليات ما بين المشاركة في مؤتمرات وورش عمل مع جهات أخرى، وتنفيذ ورش عمل للعاملين والمدرسين التابعين للمديرية لتعريفهم بحقوقهم أو بالقرارات الوزارية المستحدثة، ولرفع المستوى اللغوي والتعليمى لمعلمى التعليم الأساسى، وكذلك تضمنت الفعاليات عدد من ورش العمل التي استهدفت الطلاب بالدرجة الأولى مع الإهتمام بالطلاب من ذوى الهمم أو طلاب الدمج، وفى إطار أعمال المبادرة الرئاسية "العودة للمدرسة" تم افتتاح معرض "أهلاً مدرستى"، و توزيع عدد 10 آلاف كتاب ثقافى على الإدارات التعليمية مقدمة من وزارة التنمية المحلية، وأيضاً تم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة دى بى وورلد الإماراتية والتحالف الوطنى للعمل الأهلى.

ومن جانبها، أكدت عفاف على المنسق العام للمبادرة بمديرية التربية والتعليم، أنه تم تنفيذ عدد ( 150 ) ورشة عمل للطلاب عن حول التغذية السليمة والطعام الصحي، ومشروعات ريادة الأعمال والوعي البيئي وترشيد إستهلاك المياه، والمواطنة الرقمية ومخاطر الإنترنت ولا للتنمر، وغيرها من الموضوعات التى تستهدف التنشئة والتوعية السليمة لطلاب المراحل التعليمية المختلفة بالتنسيق مع الجهات المنوطة، كما تم تنفيذ (168) ندوة ومحاضرة للطلاب لحثهم على مبادئ الوحدة الوطنية وسبل الوقاية من الأمراض، والتعبير عن الذات وتنمية الفكر الإبداعي والذكاء الاصطناعى والأمن السيبراني وعدد من المحاور الهامة للطلاب.

وأضافت المنسق العام للمبادرة بمديرية التربية والتعليم، في بيان صحفى، أنه تم تنظيم ( 29) زيارة ميدانية ورحلة للطلاب لزيارة مستشفى الأورمان ومكتبة مصر العامة والمكتبة المتنقلة والمواقع الأثرية من المعابد والمتاحف، إلى جانب المسابقات التعليمية والثقافية والرياضية، كما تم تنفيذ (12) ورشة عمل للمعلمين في موضوعات تعزيز مهارات التفكير الايجابي، ومهارات الاتصال والتواصل والتجارب الرائدة، وعدد (21) تدريب وجلسات إرشادية.

تعليم الأقصر تعلن تنفيذ 162 ورشة عمل بمبادرة بداية تعليم الأقصر تعلن تنفيذ 162 ورشة عمل بمبادرة بداية

تنفيذ 162 ورشة عمل استهدفت 79 ألف طالب ومعلم بالأقصر تنفيذ 162 ورشة عمل استهدفت 79 ألف طالب ومعلم بالأقصر

تنفيذ 162 ورشة عمل استهدفت 79 ألف طالب ومعلم تنفيذ 162 ورشة عمل استهدفت 79 ألف طالب ومعلم

جانب من ورش العمل لتعليم الأقصر جانب من ورش العمل لتعليم الأقصر