التنسيق الحضاري يبدأ أعمال تحكيم مشاريع مسابقة تمثيل مصر في بينالي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - يبدأ الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، أعمال تحكيم مشروعات المسابقة المعمارية لتمثيل مصر في بينالي فينسيا الدولي للعمارة للدورة التاسعة عشر، وهي المسابقة التي يطرحها الجهاز للمرة السادسة على التوالي، وذلك تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

وتتناول المسابقة المعمارية لتمثيل مصر في بينالي فينسيا الدولي للعمارة للدورة التاسعة عشرة، فكرة تصميم وتنفيذ عمل يحقق موضوع المعرض لدورة 2025 “ lntelligens. Natural.artificial. collective”.

وتبلغ قيمة جوائز المسابقة الأولي خمسين ألف جنيها، وتبلغ قيمة الجائزة الثانية مبلغ ثلاثون ألف جنيها، والحائزة الثالثة قدرها عشرون ألف جنيها، والمشروع الفائز يمثل مصر دوليا في جناحها ببينالي فينسيا للعمارة بروما، ويكون رئيس فريق العمل هو المسئول عن تنفيذ الجناح المصري بالبينالي، وتتحمل وزارة الثقافة تكاليف سفر الفريق بحد أقصى ثلاثة أفراد من الفريق الفائز بمن فيهم قومسير فريق العمل.

مسابقة تمثيل مصر في بينالي فينسيا للعمارة

وهى المسابقة التي تقوم وزارة الثقافة ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بطرحها لاختيار وانتقاء افضل المشروعات التي تحقق موضوع المعرض الذي يتم اختياره لكل دورة في المعرض، ويمثل المشروع الفائز مصر دوليا في جناحها ببينالي فينسيا للعمارة بروما، ويكون رئيس فريق العمل هو المسئول عن تنفيذ الجناح المصري بالبينالي.

لجنة تحكيم مسابقة تمثيل مصر في بينالي فينسيا للعمارة

وتتكون لجنة التحكيم برئاسة المهندس محمد أبوسعدة رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعضوية كل من: المهندس أكرم المجدوب، الدكتور باسل كامل أستاذ العمارة والتصميم العمراني كلية الهندسة الجامعة الأمريكية، سيلفيا النقادئ، الدكتور عمر الحسيني أستاذ التصميم العمراني وعميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، المهندس عمرو غالي، الدكتورة نهى أحمد نبيل أستاذ العمارة والتخطيط كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان، الدكتور ياسر صقر أستاذ العمارة ورئيس جامعات المعرفة الدولية.

تأتي فكرة طرح مسابقة لاختيار أفضل مشروع لتمثيل مصر في بينالي فينسيا للعمارة في دورته التاسعة عشرة، حرصا من وزارة الثقافة متمثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري على الارتقاء المستمر بالمشاركة المصرية في المحافل الدولية.