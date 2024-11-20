أصحاب المشاكل: 6 أبراج لا تستطيع التخلص من الجدل

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 04:58 مساءً - متابعة- بتول ضوا

تختلف شخصياتنا بشكل كبير، ونحن نبحث دائمًا عن تفسيرات لشخصياتنا وسلوكياتنا. أحد هذه التفسيرات الشائعة هو علم الأبراج. وفقًا لعلم الأبراج، فإن بعض الأبراج تميل إلى الدخول في المشاكل أكثر من غيرها. دعونا نستكشف معًا هذه الأبراج الستة التي تشتهر بحبها للجدل والمواجهة.