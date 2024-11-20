نشكركم على متابعتكم خبر فينيسيوس جونيور ينافس داني أولمو على جائزة شهرية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 06:57 مساءً - كشفت رابطة الليجا، مساء اليوم، عن المرشحين للفوز بالجوائز الشهرية في الدوري الإسباني، عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
وضمن فئة أفضل لاعب ضمت القائمة 5 مرشحين، وهم:
– فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).
– داني أولمو (برشلونة).
– تاكي كوبو (ريال سوسيداد).
– جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد).
– آرناو مارتينيز (جيرونا).
وتتنافس 3 أسماء للفوز بجائزة أفضل مدرب، وهم:
– دييجو سيميوني (أتلتيكو مدريد).
– ميتشيل سانشيز (جيرونا).
– إيمانول (ريال سوسيداد).
وضمن فئة أفضل لاعب تحت 23 عاماً، ضمت القائمة كلاً من:
– مارك كاسادو (برشلونة).
– فابيو سيلفا (لاس بالماس)
– فيكتور روكي (ريال بيتيس).
– لوكا سوسيتش (ريال سوسيداد).
– جافي رودريجيز (سيلتا فيجو).
ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الليجا برصيد 33 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 27 نقطة مع تبقي مؤجلة له أمام فالنسيا.