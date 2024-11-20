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فينيسيوس جونيور ينافس داني أولمو على جائزة شهرية

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 06:57 مساءً - كشفت رابطة الليجا، مساء اليوم، عن المرشحين للفوز بالجوائز الشهرية في الدوري الإسباني، عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وضمن فئة أفضل لاعب ضمت القائمة 5 مرشحين، وهم:

– فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).
– داني أولمو (برشلونة).
– تاكي كوبو (ريال سوسيداد).
– جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد).
– آرناو مارتينيز (جيرونا).

وتتنافس 3 أسماء للفوز بجائزة أفضل مدرب، وهم:

– دييجو سيميوني (أتلتيكو مدريد).
– ميتشيل سانشيز (جيرونا).
– إيمانول (ريال سوسيداد).

وضمن فئة أفضل لاعب تحت 23 عاماً، ضمت القائمة كلاً من:

– مارك كاسادو (برشلونة).
– فابيو سيلفا (لاس بالماس)
– فيكتور روكي (ريال بيتيس).
– لوكا سوسيتش (ريال سوسيداد).
– جافي رودريجيز (سيلتا فيجو).

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الليجا برصيد 33 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 27 نقطة مع تبقي مؤجلة له أمام فالنسيا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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