كيكة الشوكولاتة الصحية: وصفة لذيذة وخالية من السكر

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 06:57 مساءً - هل أنت من عشاق الشوكولاتة وتبحث عن بديل صحي للحلويات التقليدية؟ إليك وصفة رائعة لكيكة شوكولاتة لذيذة وخالية من السكر، مثالية لمتبعي الحميات الغذائية ولجميع المهتمين بصحة غذائهم.
المكونات:
الدقيق الكامل: يوفر الألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن.
الكاكاو الخام: يضفي نكهة الشوكولاتة الغنية ويحتوي على مضادات الأكسدة.
المحليات الطبيعية: مثل العسل أو شراب القيقب، بديل صحي للسكر المكرر.
الزبدة النباتية: مثل زبدة اللوز أو زبدة الفستق، تضيف نكهة غنية وقيمة غذائية.
الحليب النباتي: مثل حليب اللوز أو حليب جوز الهند، خيار صحي للأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز.
الخطوات:
التهيئة: سخني الفرن وادهني قالب الكيك.
خلط المكونات الجافة: اخلطي الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر والبيكنج صودا والملح في وعاء.
خلط المكونات الرطبة: اخفقي البيض والزبدة والفانيليا والحليب حتى يصبح المزيج كريميًا.
الدمج: أضيفي المكونات الجافة إلى الرطبة بالتناوب واخفقي حتى يتجانس الخليط.
الخبز: اسكبي الخليط في القالب واخبزي الكيك في الفرن حتى ينضج.
التزيين: زيني الكيك بالفواكه الطازجة أو مسحوق الكاكاو أو المكسرات.
فوائد هذه الوصفة:
صحة: خالية من السكر المكرر والدهون المتحولة، غنية بالألياف ومضادات الأكسدة.
لذة: طعمها لذيذ ومقارب لكيك الشوكولاتة التقليدية.
مرونة: يمكنك تعديل الوصفة بإضافة مكونات أخرى مثل الموز المهروس أو الشوكولاتة الداكنة.