ليروي ساني: المفاوضات تسير بشكل جيد مع بايرن ميونخ

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 04:58 مساءً - تحدث ليروي ساني، نجم بايرن ميونخ، عن موقفه من تجديد عقده، مع البافاري، والذي ينتهي مع ختام الموسم الحالي.

وقال ساني، في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية: “أشعر براحة كبيرة هنا في بايرن ميونخ، والمفاوضات تسير بشكل جيد للغاية، لكن تركيزي حالياً منصب فقط على الفريق، وأي شيء آخر سيظهر في الأيام المقبلة”.

وعن رغبة بعض الأندية الإنكليزية بضمه، قال: “أنا أتابع الدوري الإنكليزي الممتاز، لكن ما يجذبني هو النادي الذي أستطيع أن أظهر فيه أفضل ما لدي”.

وختم: “بايرن هو النادي الذي أتطور وأفوز بالألقاب معه.. نحن نواصل الحديث في هذه الأيام، دعونا نرى ما سيحدث”.

خلال الموسم الحالي، شارك ساني مع بايرن ميونخ في 11 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف