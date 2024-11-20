أمير المصري يرد على شائعات ارتباطه بأسماء جلال: “الحاجات دي بتحصل”

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 04:58 مساءً - نفى والد الفنان المصري أمير المصري صحة الشائعات التي أثيرت حول ارتباط ابنه بالفنانة أسماء جلال. جاء ذلك خلال لقاء له في برنامج “عرب وود” على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث أكد أن مثل هذه الشائعات أمر طبيعي يواجهه أي فنان مشهور.

أسباب انتشار الشائعات:

ظهور مشترك: ازدادت قوة هذه الشائعات بعد ظهور أمير المصري وأسماء جلال معًا في عدة مناسبات، أبرزها مهرجان الجونة السينمائي.

تفاعل الجمهور: تفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذه الظهورات، مما أدى إلى انتشار الشائعات بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رد فعل أمير المصري:

فضل أمير المصري وأسماء جلال عدم التعليق على هذه الشائعات، تاركين الأمر لوالد أمير المصري للرد بشكل رسمي.

مشاريع أمير المصري الفنية:

في الوقت الحالي، ينشغل أمير المصري بتصوير فيلم “100 Nights” العالمي، ويستعد لعرض فيلم “Giant” الذي يتناول قصة حياة الملاكم نسيم حميد. كما أنه أنهى مؤخرًا تصوير فيلم “صيف 67” مع المخرج أبو بكر شوقي.

مشاركة أمير المصري في مهرجان القاهرة السينمائي:

شارك أمير المصري في الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بفيلم “In Camera”، والذي يحكي قصة ممثل شاب يبحث عن فرصته في عالم التمثيل.