هدى المفتي تكشف عن كواليس دورها الصعب في مسلسل “موعد مع الماضي”

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 04:58 مساءً - كشفت الفنانة الشابة هدى المفتي عن تفاصيل مثيرة حول دورها في مسلسل “موعد مع الماضي” الذي يعرض حاليًا على منصة نتفليكس. وتحدثت المفتي عن التحديات التي واجهتها خلال التصوير، وكيف استعانت بدوبليرة لأداء أحد المشاهد الصعبة.

هدى المفتي تتحدث عن دورها في “موعد مع الماضي”:

أثارت الفنانة هدى المفتي الجدل بتصريحها عن استخدامها لدوبليرة في مسلسل “موعد مع الماضي”. وكشفت المفتي أن السبب الرئيسي وراء هذا القرار هو مشهد الغرق الصعب الذي يتطلب مهارات خاصة وعدم القدرة على التنفس.

تحديات التصوير في الغردقة:

صوّرت المفتي مشاهدها في الغردقة، مما زاد من صعوبة التصوير بسبب التغيرات المناخية بين الحرارة الشديدة والبرودة. وأكدت أن فريق العمل بذل جهدًا كبيرًا لتقديم عمل متميز.

شخصية معقدة ومليئة بالتحديات:

وصفت المفتي شخصيتها في المسلسل بأنها معقدة للغاية، حيث تمر بتجارب عاطفية صعبة. وأعربت عن سعادتها بالعمل مع فريق عمل متميز مثل آسر ياسين.

قصة مسلسل “موعد مع الماضي”:

يدور مسلسل “موعد مع الماضي” حول شاب يُتهم ظلماً بقتل شقيقته، ويقضي سنوات في السجن قبل أن يقرر البحث عن الحقيقة. ويقدم المسلسل قصة مثيرة مليئة بالألغاز والتشويق.

كواليس التصوير:

التدريب على الغطس: خضعت هدى المفتي لتدريب مكثف على الغطس لأداء دورها في المسلسل.

التصوير في الغردقة: تم تصوير العديد من مشاهد المسلسل في مدينة الغردقة، مما أضاف لمسة جمالية خاصة على العمل.

فريق عمل متميز: أشادت هدى المفتي بفريق العمل الذي شاركها في المسلسل، ووصفته بأنه فريق متماسك ومحترف.

هذا ويعتبر مسلسل “موعد مع الماضي” من أهم الأعمال الدرامية التي تم عرضها مؤخرًا، وقد لاقى إقبالًا كبيرًا من الجمهور. وكشفت تصريحات هدى المفتي عن كواليس مثيرة عن التصوير والتحديات التي واجهها فريق العمل.