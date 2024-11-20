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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: رفع التصنيف الائتماني لـ 4 بنوك يعكس الثقة في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 07:14 مساءً - يارا الجنايني_ قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن وكالة “فيتش” قررت رفع التصنيف الائتماني لـ 4 بنوك رئيسية في مصر، وهي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي CIB.
وأوضح مدبولي أن هذا القرار يأتي بعد رفع التصنيف الائتماني لمصر كدولة، مما يعكس رسالة إيجابية حول المسار الاقتصادي الذي تسير عليه البلاد.
وأشار إلى أن التقرير الصادر عن الوكالة أبرز الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز استقرار الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ما أسهم في تعزيز الثقة الدولية بالمؤسسات المصرفية المصرية.
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