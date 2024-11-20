رئيس الوزراء: تقدم إيجابي في مفاوضات مصر مع صندوق النقد…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 07:14 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اقتراب انتهاء بعثة المراجعة الخاصة بصندوق النقد الدولي خلال اليومين المقبلين، مشيراً إلى تحقيق مصر تقدماً ملموساً في تحقيق المستهدفات الموضوعة لهذه المرحلة.

وأوضح مدبولي أن البعثة أشادت بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن الحكومة قدمت طلبات لتعديل عدد من المستهدفات، استناداً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ضوء النقاشات التي جرت مع مديرة الصندوق التنفيذية خلال زيارتها الأخيرة إلى مصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المناقشات مع الصندوق اتسمت بالتفاهم والمرونة، حيث لاقت الطلبات المصرية قبولاً واستيعاباً لوجاهتها.

وأضاف أن التعديلات لا تقتصر على مستهدفات نهاية العام الجاري، بل تشمل مراجعة البرنامج الاقتصادي بأكمله لضمان استدامة تحقيق الأهداف.

وشدد مدبولي على أن نتائج المفاوضات تسير في اتجاه إيجابي، مع إحالة نتائج بعثة المراجعة إلى الإدارة العليا للصندوق لمراجعتها ورفعها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار النهائي.

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وأكد أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة المصرية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وحرصها على تلبية الاحتياجات الوطنية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.