رئيس الوزراء: تخصيص موازنة أكبر لبرنامج رد أعباء الصادرات في…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 07:14 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، أن الحكومة المصرية بصدد تخصيص موازنة أكبر لبرنامج رد أعباء الصادرات في العام المالي 2024/2025، بهدف دعم قطاع الصادرات وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.

وأضاف مدبولي أن العام الحالي يُعد عامًا استثنائيًا، حيث تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، ولكن الحكومة أولت الأولوية لتسوية الأعباء المتأخرة للمصدرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت في إطار حرص الدولة على دعم المصدرين وضمان استمرار نشاطهم التجاري.