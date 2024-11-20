لبنان.. هجوم جوي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة شراغا الإسرائيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - أعلن حزب الله تنفيذ هجومًا جويّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، حيث أصابت أهدافها بدقّة.

وفي وقت سابق؛ شنّ حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، هجمات صاروخية استهدفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال.

وقال حزب الله إنه تمكن من إيقاع قوات مشاة إسرائيلية بين قتيل وجريح في ثلاث استهدافات عند أطراف بلدة مركبا، بحسب ما أورده موقع النشرة اللبناني.

وأوضح حزب الله في بيان، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 10:00 من مساء أمس الثلاثاء 19-11-2024، قوة مشاة إسرائيلية في وادي هونين عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، بصاروخ موجّه، وتم تحقيق إصابات مؤكدة".

وأشار البيان إلى أنه "عند الساعة 10:30 مساءً، ولدى وصول قوة مشاة إسرائيلية ثانية لسحب الإصابات، استهدفها المجاهدون بصاروخٍ موجّه ثانٍ، أوقع فيهم إصابات مؤكدة".

وأضاف حزب الله "حاولت عند الساعة 11:10 مساءً، قوة مشاة إسرائيلية ثالثة التقدم لسحب القتلى والجرحى، فاستهدفها المجاهدون بصاروخٍ موجّه ثالث، وأوقعوهم بين قتيل وجريح".

وفي نفس السياق، أعلن "حزب الله أنه قصف تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في موقع المرج في محيط وادي هونين المقابل لبلدة مركبا، بصليةٍ صاروخية.