أخبار اليمن : عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

دوت الخليج -

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

جدد عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الاربعاء ، اقتحام المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة العدو الصهيوني . عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصىجدد عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الاربعاء ، اقتحام المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة العدو الصهيوني . وأفادت مصادر محلية وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية ، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى، وقاموا بجولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية. ويتعرض المسجد الأقصى في السنوات الأخيرة، بشكل يومي عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيا.

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