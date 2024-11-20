حياة كريمة وردار التنمية في الصف.. مشروعات مياه الشرب والصرف تدخل الخدمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 01:39 مساءً -

أولت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، خلال عملها بمركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة، اهتمامًا خاصًا بتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق الأساسية بقرى المركزين، خاصة وأنها تمس الحياة اليومية للمواطنين.

نفذت المبادرة عشرات المشروعات الضخمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في القرى النائية والمحرومة، شملت محطات رفع الصرف الصحي، ومحطات معالجة الصرف الصحي، وشبكات الصرف الصحي والوصلات المنزلية وخطوط الطرد، ومحطات مياه الشرب، وشبكات مياه الشرب والوصلات المنزلية لمياه الشرب.

ومن جانبه، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن المحافظة تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ ما تسعى إليه المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية للنهوض بالريف المصري وتغطيته بكافة الخدمات التي تهدف إلي الارتقاء بمستوى حياة المواطنين في القرى والنجوع.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دخول عدد من المشروعات المنتهية للخدمة، وعلى رأسها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لكونها تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وأوضح أن مشروعات المبادرة ضمت وحدات صحية، ومجمعات حكومية، ومراكز شباب، ومشاريع تعليم، وعمارات سكنية، وأسواق ومواقف سرفيس، وتطوير طرق رئيسية وداخلية.