الأهلي يتمسك ببقاء نجم الفريق ويرفض بيعه في الانتقالات الشتوية

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أحمد جودة - القاهرة - يتمسك مسئولو النادي الأهلي ببقاء أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الفريق، ولا يفكرون في بيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، على الرغم من تلقيه عروضًا من أندية أوروبية، منها أندية بلجيكية وبرتغالية.

الأهلي يتمسك ببقاء كوكا

كان كوكا قد حصل على عرض من أحد أندية الدوري البرتغالي مع بداية الموسم، إلا أن المدير الفني مارسيل كولر قرر رفض العرض، متمسكًا ببقاء اللاعب بسبب الحاجة إلى خدماته داخل الفريق.

ويواصل نادي بلجيكي متابعة كوكا تمهيدًا للتفاوض على ضمه في يناير المقبل، لكن كولر يرفض فكرة رحيله في منتصف الموسم، مفضلًا تأجيل أي مناقشات بشأن احترافه إلى ما بعد نهاية الموسم.

كوكا يواصل تقديم مستويات مميزة مع الأهلي هذا الموسم، حيث شارك في عدة مباريات بجوار مروان عطية وإمام عاشور في وسط الملعب.

يذكر أن الأهلي يستعد لملاقاة الاتحاد السكندري بعد غد الجمعة في إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.