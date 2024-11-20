نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة الدوليين.. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تدريباته صباح اليوم الأربعاء، حيث أجرى مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، تحضيرًا لمواجهة الاتحاد السكندري مساء الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد

وشهد المران انضمام اللاعبين الدوليين بعد مشاركتهم في مباريات المنتخب الوطني خلال فترة الأجندة الدولية، حيث خضع البعض لجلسات استشفاء داخل الجيم.

وعقد المدير الفني مارسيل كولر اجتماعًا مع جهازه المعاون لوضع خطة التحضير للمواجهات المقبلة، فيما كان الفريق قد حقق فوزًا وديًا بثلاثية نظيفة على فريق "تيم إف سي" خلال فترة التوقف الدولي.

