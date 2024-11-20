نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. زيزو يقترب من التجديد والزمالك يحصل على باقي مستحقاته.. الأهلي يحدد موقف وسام أبو علي وريال مدريد يلغي صفقة المدافع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها؛ يضع " دوت الخليج الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا " نشرة منتصف اليوم " جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية.

زيزو يقترب من التجديد مع الزمالك

يُعد ملف تجديد عقد أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك أحد أهم اهتمامات إدارة وجماهير القلعة البيضاء، وأكثر ما يتناوله الإعلام الرياضي خلال الساعات الماضية وذلك بعد العروض القوية المُقدمة للاعب.نادي الزمالك متجر ملابس رياضيةمشاهدة المباريات الرياضية بث مباشر على الإنترنت

وأكد مصدر خاص داخل نادي الزمالك لـ " دوت الخليج الرياضي" أن إدارة نادي الزمالك تقترب من التوصل لاتفاق نهائي مع نجم الفريق الأول، أحمد سيد "زيزو"، لتجديد عقده.

وتابع المصدر:" وذلك بعد موافقة اللاعب ووالده على تخفيض مطالبهما المالية من 100 مليون جنيه إلى 80 مليون جنيه في الموسم الواحد، وذلك حبًا للنادي وتقديرًا لجماهيره."

طالع تفاصيل الخبر من هنا

الزمالك يحصل على باقي مستحقاته من كهربا ويغلق ملف الغرامة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن حصول النادي على مبلغ 6 ملايين و564 ألف جنيه من محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، كجزء من تسوية غرامته المقررة لصالح النادي.

وكان الزمالك قد تقدم بشكوى ضد كهربا بسبب تأخره في سداد جزء من الغرامة المفروضة عليه، وأكد المصدر أن المبلغ المتبقي من الغرامة تم تسديده بالكامل، ليتم بذلك إنهاء أزمة مستحقات اللاعب.

طالع تفاصيل الخبر من هنا

موقف مصطفى شلبي من مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

أفاد مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتفاصيل موقف مصطفى شلبي من المشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام المصري في الدوري.مشاهدة مباريات كرة القدم بث مباشر على الإنترنتنادي الزمالك متجر ملابس رياضية

وأكد المصدر، في تصريحات، أن شلبي لم يشارك في تدريب الأمس نتيجة شعوره بإجهاد عضلي، مشيرًا إلى أنه لا يعاني من أي إصابة وأنه سيكون جاهزًا للمباراة القادمة، حيث سيعود للتدريبات بشكل طبيعي.

طالع تفاصيل الخبر من هنا

الأهلي يحدد موقف وسام أبو علي من مباراة الاتحاد السكندري

أجرى مسئولو النادي الأهلي اتصالات مع وسام أبو علي مهاجم الفريق لمعرفة تفاصيل إصابته التي تعرض لها أثناء معسكر منتخب فلسطين الأخير، بهدف تحديد موعد عودته ودرجة الإصابة.

ويحرص الجهاز الفني على عدم المخاطرة بإشراك اللاعب في مباراة الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من الدوري إذا كانت الإصابة قوية.

طالع تفاصيل الخبر من هنا

ريال مدريد يلغي صفقة المدافع الجديد

يتجه نادي ريال مدريد، لإلغاء فكرة التعاقد مع مدافع جديد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي ستفتح أبوابها مطلع يناير المقبل.

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية إن نادي ريال مدريد قد يتراجع عن قرار ضم مدافع جديد في يناير مع اقتراب عودة النمساوي دافيد ألابا وتعافيه من الإصابة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى إن عودة ألابا المقررة بالفعل في يناير تُعزز من فكرة النادي المدريدي بعدم الذهاب إلى السوق الشتوي لتدعيم خط الدفاع.